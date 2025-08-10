東京・足立区のリサイクルセンターで火事がありました。午前9時ごろ、足立区堀之内で「ボンボンと破裂音がする」と通報がありました。警察などによりますと、火事があったのは回収したリサイクル品を加工・分類などするリサイクルセンターで、現時点ではけが人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。さきほど火はほぼ消し止められましたが、施設のおよそ半分が焼けたということです。