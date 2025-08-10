不振と向き合い続けるベッツ(C)Getty Imagesともすれば、“白旗宣言”とも取れるコメントは衝撃的ですらあった。現地時間8月8日、本拠地で行われたブルージェイズ戦後、逆転の12号2ランを放ったドジャースのムーキー・ベッツは、米スポーツ専門局『Sports Net LA』などの取材で「随分と自信がついた」とコメント。それでも、試合前時点で、105試合で打率.236、11本塁打と苦しい現状を訴えるかのように続けた。【動画】出た！ベ