8月9日夜、高知市納涼花火大会が行われ、約4000発の花火が雨上がりの夜空を色とりどりに染めました。夏の夜空を彩る高知市納涼花火大会が9日、鏡川河畔みどりの広場で行われました。75回目のことしは開始時間を前倒しして午後7時45分から始まりました。心配された雨も降ることなく、午後9時までに4000発の花火が打ち上げられ、来場した約8000人の観客を魅了しました。■観客「花火見てどうでした？」「感動しました きれいで」「雨