韓国の道路で、相次いで落下物が車を襲う瞬間がカメラに捉えられた。ある道路では巨大な給水タンクがゴロゴロと転がってきて、トラックと衝突した。一方、別の場所ではルーフボックスが走行中の車の上に落下し直撃した。被害者は事故に遭った恐怖に苦しんでいるという。危ない！車道を転がる給水タンク韓国で4月17日にドライバーが撮影していたのは、思わず目を疑う場面だった。突然、目の前から“青い物体”がこちらに向かってゴ