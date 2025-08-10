イギリス・ロンドンで9日、親パレスチナ団体「パレスチナアクション」をテロ組織とする政府の決定に抗議するデモが行われ、466人が逮捕されました。9日、ロンドンの中心部で親パレスチナ団体「パレスチナアクション」の支持者らがデモを行い、「大量虐殺に反対し、パレスチナアクションを指示する」と書かれたプラカードなどを掲げました。こうした中、ロンドン警視庁はこの団体への支持を表明したとして466人を逮捕したと発表しま