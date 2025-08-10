完全に日が暮れた国営ひたち海浜公園。肌を撫でる夜風が気持ちいい。しかし、まだまだ大盛り上がりしたい！はじけたい！飛び跳ねたい！そんな気持ちに完璧に応えてくれるはずの湘南乃風が、RAINBOW STAGEに降臨した。◆ライブ写真「⾵乃時代」を歌いながらステージに登場したRED RICE、若旦那、SHOCK EYE、HAN-KUN。彼らを出迎えた歓声は、全力で楽しむ気合いの塊。ステージ上の4人の歌声も、メラメラと燃え盛るかのよ