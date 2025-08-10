俳優コン・ユが、生活家電企業「SharkNinja（シャークニンジャ）」の4年連続でアメリカの掃除機1位を誇る製品Shark（シャーク）の初の韓国アンバサダーに抜擢された。【写真】コン・ユ、美人女優と深夜デート？シャークはコン・ユの見えないディテールを逃さない繊細な演技力を最も高く評価した。彼の魅力が、消費者たちには認識できない日常のなかの不快感まで解決しようとするブランド哲学と適合し、初のアンバサダーに抜擢した