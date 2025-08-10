【MLB】ドジャース5−1ブルージェイズ（8月8日・日本時間8月9日）【映像】ベッツ、体勢がスゴい“横っ飛び”キャッチ8月8日（日本時間8月9日）に行われロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャースのムーキー・ベッツが披露した執念の“横っ飛び”ファインプレーが話題となっている。2回表・ブルージェイズの攻撃は、この回先頭の4番ボー・ビシェットの2ベースを皮切りに1点を先制し