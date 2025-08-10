全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）は、「宿の日week」を実施している。全国33施設で1人あたり810円で宿泊できる限定プランを8月10日に販売する。予約は各施設の公式ウェブサイトにて先着1組限定で受け付け、宿泊可能期間は施設ごとに条件が異なる。対象施設の一例は、ホテル大雪、仙峡の宿 銀山荘、ホテル櫻井、グランディア芳泉、阿蘇内牧温泉湯巡追荘など。宿泊費全額キャッシュバック企画を実施する。全旅連加