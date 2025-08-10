◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＢ・スネル投手（３２）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、５回３安打無失点１０奪三振と好投。今季２勝目の権利を持って降板した。左肩炎症からメジャー復帰後２度目の登板で、初回は２奪三振で３者凡退の立ち上がり。２〜４回は毎回得点圏に走者を背負うも失点は防いだ。５回