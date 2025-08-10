タレントの辻希美が9日に自身のアメブロを更新。第5子となる女児を出産したことを報告した。この日、辻は「2025年8月8日に無事第5子を出産しました 母子共に健康です」と発表。「18年ぶりの小さな小さな女の子です」と第5子の写真を公開した。続けて「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」と出産時の様子を報告。最後に「ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温