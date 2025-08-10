第１０７回全国高校野球選手権は１０日、天候不良が予想されたため同日の４試合が順延されることが前日（９日）夜に発表された。甲子園初勝利を目指す東海大熊本星翔は、甲子園の室内練習場で１時間半、投球練習や打撃練習などで汗を流して調整した。野仲義高監督は選手のコンディションについて「特に問題はない」とコメント。翌日も大雨予報で難しい調整となるが、「宿舎でトレーニングを。それ用の部屋も作ってるので」と