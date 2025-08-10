10日の新潟3R・新馬戦（ダート1200メートル）はマイネルミストラル（牡＝萱野、父ルヴァンスレーヴ）が激しい叩き合いを制してデビューV。中団追走から直線を向くと進路を内に取りグイグイ加速。先に抜け出した単勝1・4倍の断然人気イダテンシャチョウを鼻差で差し切った。石川は「攻め馬を乗せてもらっていい馬だと思っていた。1200メートルだと忙しかったので距離を延ばしていった方が良さが出そう。かなり素質があって上