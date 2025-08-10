◆米大リーグマリナーズ―ホワイトソックス（８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズのＣ・ローリー捕手が８日（日本時間９日）、本拠のレイズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、２戦連発のメジャー単独トップ４４号本塁打を放った。２−１の５回無死一、二塁で初球の直球をとらえると、左中間フェンス裏の自軍ブルペンへ打ち込んだ。打球速度１０７・３マイル（約１７２・７キロ）、打球角度２７度