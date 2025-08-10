1945年8月9日に長崎へ原子爆弾が投下されてから、今年で80年になる。そうしたなか、長崎市出身の元日本代表キャプテン吉田麻也は、9日に英語と日本語でこのようなメッセージをSNSに投稿した。「（英語で）今日は長崎原爆投下から80年目です。この悲劇から80年が経ち、長崎には『PEACE STADIUM』と呼ばれるサッカースタジアムができました。長崎は今もなお世界平和の象徴として存在し続けています。すべての戦争犠牲者のご冥福をお