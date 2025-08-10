１０日朝、和歌山市の阪和自動車道の下り線で軽乗用車が逆走し、ワンボックスカーに正面衝突しました。この事故で子ども２人を含む６人が搬送されました。警察などによりますと、午前６時４５分ごろ、阪和自動車道の下り線、和歌山ＪＣＴ付近で軽乗用車が逆走しワンボックスカーと正面衝突しました。軽乗用車には、運転していた５８歳の男性と８０代の女性が乗車。ワンボックスカーには３０代の夫婦と７歳の女の子、５歳の男