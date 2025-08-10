気象台は、午前11時50分に、洪水警報を松江市、益田市、江津市、津和野町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・松江市、益田市、江津市、津和野町に発表 10日11:50時点東部、西部では、11日昼前まで土砂災害や河川の増水に、10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水10日夕方にかけて警戒3時間最大雨量50mm