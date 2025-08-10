俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。【写真あり】色気たっぷり！芸者姿を披露した橋本愛公式SNSは、「艶二郎に雇われた芸者のおえん。メガネを外した橋本愛さんの姿が新鮮ですね」と投稿。山東京伝が手掛けた「江戸生艶気樺焼」の“劇中劇”で披露した橋本の芸者姿を添えた。ファンからは