福岡県で線状降水帯が発生し、道路の冠水や浸水被害が相次ぎました。あす朝にかけて再び線状降水帯が発生するおそれがあり、警戒が必要です。きのう夜からきょう未明にかけて、福岡地方と北九州地方で線状降水帯が発生し、新宮町と福津市付近では1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降りました。記者「宗像市のJR赤間駅近くの道路です。田んぼの水が増水した影響でしょうか、道路が冠水し車が傾いて水に浸かってしまっています」あす