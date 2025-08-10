■MLBドジャース ー ブルージェイズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブルージェイズ戦に“1番・DH”で出場し、2点リードの5回の第3打席で2試合ぶりとなる40号ソロ本塁打を放った。40号到達は3年連続で、メジャー4度目。前日41号を放ったリーグトップのK.シュワーバー（32、フィリーズ）に“1差”で追走した。前試合は5打数3安打の活躍で、今季9度目の1試合3安打をマークしチームの