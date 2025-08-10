気象台は、午前11時45分に、洪水警報を北九州市、中間市、宗像市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・北九州市、中間市、宗像市、宮若市、芦屋町、水巻町などに発表 10日11:45時点福岡、北九州、筑豊地方では、11日昼前まで土砂災害に、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。北九州地方では、10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報