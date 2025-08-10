サンマの棒受け網漁がきょう解禁され北海道の根室から20隻が出港しました。事前の調査ではことしも不漁の傾向は変わりませんが型は大きめだということです。サンマの棒受け網漁は去年に続き小型船から大型船まで一斉に解禁されました。根室の花咲港ではサンマを引き寄せる鮮やかな照明で彩られた漁船およそ20隻が出港の準備に追われていました。（漁師）「出だしから量があると思うのでしっかりとって早めに帰りたい」事前の調査で