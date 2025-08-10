きょうとあすは、前線が西・東日本日本海側から東北付近に停滞し、前線に向かって湿った空気が流入する影響で、九州から東北南部では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒・注意してください。特に九州北部では厳重な警戒が必要です。東北北部や北海道は雲が広がりやすく、所により雨が降るでしょう。南西諸島は概ね晴れそうです。最高気温は雨が降る地域では平年より低い