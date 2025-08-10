タレントの柏木由紀（34歳）が、8月9日に放送されたラジオ番組「柏木由紀のYUKIRIN TIME supported by MeSEUM」（TOKYO FM）に出演。ある番組をきっかけにファンができたと話し、「どんな仕事でも頑張るべきだなと思った」と語った。柏木由紀が、先日、新たに「ファンになった」という人からSNSのDMが来て、「心霊番組（『口を揃えた怖い話』）に最近出て、心霊スポットロケ行ったんですよ。廃旅館。それを見て『こんなに心霊スポ