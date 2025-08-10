＜LuckyFes’25＞DAY1、GARDEN STAGEのトリを務めるのは2023年以来の出演となるs**t kingz。完全に陽が落ちた環境下で、DAY1の締めくくりに相応しい、圧巻のパフォーマンスを届けてくれた。◆ライブ写真“s**t kingz”というフレーズを含むさまざまなサウンドがDJの熊井吾郎によって繰り出される中、ステージにメンバーが姿を現すとGARDEN STAGEは大歓声に包まれる。そして、ドープなビートに乗せて「MORECHAU」がスタートすると、