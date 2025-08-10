É¬¤º»à¤ÌºÇ°­¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥Û¥éー¥·¥êー¥º¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÙÂè7ºî¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ 2025Ç¯5·î¤Ë³¤³°¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥ºÂè6ºî¡ØFinal Destination Bloodlines¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«¾ðÊó¤¬Ì¤¤ÀÆÏ¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËÀè¤Ø¿Ê¤à¡£ ÆüËÜÌ¤¾åÎ¦¤Î¡ØFinal Destination Bloodlines¡Ù¤ÏÁ´À¤³¦2²¯8,530Ëü¥É¥ë¤Ç¥·¥êー¥ººÇÂç