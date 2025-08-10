◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2025年8月9日ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手（31）は9日（日本時間10日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で2戦ぶりの一発を放ち、3年連続通算4度目の40本塁打に到達。節目の一発に現地放送席からは驚きの声が上がった。5回、1死走者なしで迎えた第3打席。カウント3―1から右腕バシットが投じた外角シンカーを完璧に捉えると、打球速度1