3連休中日となる10日はさらに雨の範囲が広がり、西日本から北日本の広い範囲で、大雨となるでしょう。引き続き大雨による災害発生に厳重な警戒が必要です。日本海から東日本にかけて前線がのび、暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込んでいます。前線付近では、11日にかけて雨雲が連なるように発達し、雨の範囲は東日本や北日本にまで広がるでしょう。すでに大雨となっている九州付近では再び夜暗い時間帯に活発な雨雲がかかり