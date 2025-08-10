静岡県内では、10日朝から各地で雨が降り、連日続いた厳しい暑さから一転して、暑さが和らぐ一日となっています。10日の県内は、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で各地で朝から雨が降っています。気象台によりますと、午前10時までの24時間降水量は、藤枝市の高根山で70.5ミリ、森町の 三倉で 51.5ミリ、静岡市葵区鍵穴で47.0ミリが観測されています。11日午前6時までに予想される24時間降水量は、東部・