元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希が９日のブログで、６月３０日に出産した第三子について「全然寝なくて」「腕がやばい」などと子育ての大変さを告白している。川崎は「きょうのグーちゃん」と第三子がぐっすり寝ている写真を投稿。「朝からミルクちょこちょこ飲みで全然寝なくて、、、抱っこしたりで腕がやばい」と抱いているために腕がかなり疲労してきたことを明かした。川崎は「抱っこ紐したけど、きょうはイヤな気分みたいで