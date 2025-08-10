中国の科学者はこのほど、月探査機「嫦娥6号」が月の裏側から採取した玄武岩のサンプル研究により、月のマントルが「超還元」状態にあることを明らかにしました。この発見は月の内部構造に対する理解を深め、月の形成と進化の理解に、新たな手がかりを提供します。「超還元マントル」とは、マントルが非常に還元された状態にあること、つまりその中の元素がより低い酸化数で存在する傾向があることを意味します。これは、これらの