¸½ÃÏ£¸·î£¹Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¶¯¹ë¥Ø¥ó¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï10ÈÖ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯Åß¤«¤é22Ç¯²Æ¤Þ¤Ç£³Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ø¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿32ºÐ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éüµ¢¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎºßÀÒ´ü´ÖÃæ¡¢¤³¤³¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤ÎÀ®