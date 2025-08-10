宇宙飛行士の野口聡一氏が「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演した。野口氏は３回宇宙に行ったがスペースシャトル（米）、ソユーズ（露）、初の民間有人宇宙船クルードラゴン（米）と３種類のロケットに搭乗した。野口氏のオススメはクルードラゴンだという。その理由として「座席がいい」と述べた。スペースシャトルは「パイプ椅子みたいな簡易の椅子。宇宙に行くまでの８分間だけ使って。後は全部取っ払って実験した