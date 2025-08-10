「お仕事トラブル、解決します！」水生大海の人気労務ミステリーを、河野別荘地が新感覚コミカライズ。単行本『ひよっこ社労士のヒナコ１』が8月18日に発売されます。刊行を記念して、再連載が決まりました。8月6日〜8月17日、毎日11時更新です。【マンガ】「ひよっこ社労士のヒナコ」第1話 前編を読む社労士とは社会保険労務士の略で、社会保険や労務問題のスペシャリストのこと。派遣社員から社労士に転職した朝倉雛子（