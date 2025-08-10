節酒したとはいえ、長年酒を飲み続けているが、「酒飲みの証」ともいえるγ―ＧＴＰの数値が上がったことがない。これはちょっと自慢でもあるので、親しいドクターに伝えたところ「γ―ＧＴＰが良いからといって、安心して酒を飲んでもいいということではない」と釘を刺されてしまった（涙）。ドクターによると、γ―ＧＴＰは１〜２週間酒を控えれば、比較的下がりやすいものなので、単独で肝臓のダメージを推し量れないという