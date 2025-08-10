気象庁は、新たに大分県と熊本県にも線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】熊本・大分に線状降水帯の予測情報気象庁は、山口県と福岡県、佐賀県、長崎県に加えて、大分県と熊本県でも線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。対象期間は、山口県と福岡県、佐賀県、長崎県では11日朝にかけて、大分県と熊本県では10日夜〜11日朝にかけてです。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾