中日、楽天、オリックスで活躍した山崎武司さんが９日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳプロ野球トーク日本一決定戦ＯＢ大集結ＳＰ」（午後７時）に出演。巨人（当時）ガルベス投手との伝説の大乱闘を振り返る一幕があった。今回はプロ野球の大物レジェンド２７人が集結し、今ならアウトの昔の常識や伝説のプレーを自らが解説する２時間特番。１９９６年５月１日の中日―巨人戦でのガルベスの頭部付近への投球