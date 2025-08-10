◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、２戦ぶりとなる一発を放ち、現役選手で初めての３年連続４０本塁打を達成した。２―０の５回１死で迎えた３打席目に、先発バジットの外角シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・