¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê8·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¡È³Î¿®ËÀÎ©¤Á¡É¾×·â¤ÎÂè40¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë40¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó40ËÜ¤ËÅþÃ£¡£2023Ç¯¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤ÎÂ®¤µ¤ÇÂçÂæÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ6Æü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç39¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢40ËÜ