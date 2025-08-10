【今週の秘蔵フォト】１９９０年代に中島知子との女性お笑いコンビ・オセロで大人気を集めたのが松嶋尚美だ。中島は色黒だったため、松嶋が「オセロの白い方」と呼ばれた。関西地方を中心に活躍したが、２０００年代に入ると、それぞれピン芸人としての活動も増えた。その後、東京進出を果たし、０１年から笑福亭鶴瓶との「きらきらアフロ」（テレビ大阪、テレビ東京系）は２４年まで続く人気長寿番組となった。０３年６月８日付東