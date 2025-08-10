８月１０日の中京３Ｒ・２歳未勝利（芝１６００メートル＝１２頭立て）は、単勝１・４倍の断然人気を集めたアンドゥーリル（牡、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利した。勝ち時計は１分３３秒２（良）。スタート直後はやや行きたがる面を見せたが、すぐに折り合って中団６番手を追走。４コーナーを回ってスムーズに大外に出されると、メンバー最速の上がり３ハロン３４秒３の末脚で、後続をみるみるうちに突