８月１０日の新潟３Ｒ・２歳新馬戦（ダート１２００メートル＝１５頭立て）は３番人気のマイネルミストラル（牡２歳、美浦・萱野浩二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）がデビュー戦を飾った。勝ち時計は１分１２秒８（稍重）。道中は離れた５番手を追走。３〜４コーナーで一気に前との差を詰めると、直線は先に抜け出した１番人気のイダテンシャチョウに迫り、最後は鼻差だけ差し切った。石川裕紀人騎手は「調教に乗った時からかなり