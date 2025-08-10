８０年ぶりに復活した浦上天主堂（長崎市）の「双塔の鐘」が鳴り響いた。間近で聞いたカトリック信徒で被爆者の熊川静さん（９０）は、原爆投下前に鳴っていた鐘の音を今でも覚えている。再び聞いた響きに「胸がいっぱいになった」と語った。９日午前１１時２分。原爆がさく裂した時刻に米国の関係者から寄贈された新たな鐘が鳴り始め、やがてもう一つの鐘の音と重なり合った。熊川さんは、祈りをささげるように目を閉じ、荘