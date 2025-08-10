記録的な大雨となった鹿児島県で土砂崩れで住宅が倒壊し、女性1人の行方が分からなくなっていた現場で、10日朝、女性とみられる1人が心肺停止の状態で発見されました。今月8日に発生した線状降水帯で鹿児島県内は、記録的な大雨となりました。姶良市では土砂崩れが発生し、住宅が倒壊。この家に住む30代後半の女性が行方不明になっていました。警察と消防が捜索を続けていましたが、10日午前7時前、1人が心肺停止の状態で見つかり