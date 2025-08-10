歌手・女優の藤原さくら（29歳）が、8月9日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。広瀬すずの演技に「やばいやばいって感じで。とんでもないと思って。すっごい影響受けた」と語った。広瀬すずが出演した連続ドラマ「学校のカイダン」（2015年／日本テレビ系）の挿入歌を歌い、それから共通の友人である大原櫻子を通じて何度か会っているという藤原さくらが、番組のゲストとして登場。藤原が「