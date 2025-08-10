10日の中京4R・2歳新馬戦（芝2000メートル）は2番人気のアストロレガシー（牡2＝武英）が1馬身差で快勝した。勝ち時計は2分2秒7。アストロレガシーは父リオンディーズ、母ルナステラ（母の父ディープインパクト）。伯父にG12勝馬スワーヴリチャードがいる血統だ。武豊は「初めてまたがりましたが凄くいい馬。乗り味がいいですね。直線はフラフラして遊んでいましたけどね。能力の高さを感じました」と話した。