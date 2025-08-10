ANAホールディングスは2025年8月4日、廃棄対象となった航空機の客室シートカバーをアップサイクルした「ANA特製パッチワーククッション」の販売を開始しました。1つ1万5000円ANAホールディングスは2025年8月4日、廃棄対象となった航空機の客室シートカバーをアップサイクルした「ANA特製パッチワーククッション」の販売を、公式通販サイト「ANA Mall」で開始しました。オンワードコーポレートデザインとの協業による「ANAアップ