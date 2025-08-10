◇女子ゴルフツアー北海道meijiカップ最終日（2025年8月10日北海道札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）最終組が前半9ホールを終えた時点で、前週AIG全英女子オープンでメジャー初優勝を飾った山下美夢有（24＝花王）が通算9アンダーで単独首位に立っている。5打差の15位から出た山下は13番を終えて5バーディー、ボギーなしで5つスコアを伸ばしている。11ホールで2つ伸ばした河本結（26＝RICOH）、10ホールで2つ