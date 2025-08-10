リバプールは9日、FWダルウィン・ヌニェスがアルヒラル(サウジアラビア)へ完全移籍することを発表した。ヌニェスは2022-23シーズンにベンフィカから加入し、公式戦143試合40得点を記録。英メディア『BBC』は「期待された活躍を見せられないままリバプールを去ることになった」と厳しく伝えている。『スカイ・スポーツ』によると、移籍金は5300万ユーロ(約91億円)の固定額に加えてアドオンを含めると最大6500万ユーロ(約111億円