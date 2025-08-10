JR九州によりますと、大雨により、10日午前11時半の時点でJR鹿児島線の門司港と小倉の間の上下線で運転を見合わせています。JR山陽線の下関と門司の間の上下線でも運転を見合わせています。また、雨規制のため、JR福北ゆたか線の折尾と直方の間の上下線で運転を見合わせています。